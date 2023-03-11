"У дербі ми здобули заслужену перемогу, яка привела в захват уболівальників. Добре, що ми змогли забити перший гол у відповідний момент, перш ніж наклали свій контроль на хід гри. Це, звичайно, дуже важко, бо гравці гратимуть кожні три дні, і я сподіваюся, що ми продовжимо таку саму результативність під час наших майбутніх змагань.

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Нумо говорити більш реалістично, Аль-Айн на минулих етапах провів сильні протистояння проти Шарджі та Шабаб Аль-Ахлі. Але ми не будемо поспішати. Команда виступила чудово, і я не буду говорити про імена, але в списку є гравці, чия продуктивність помітно покращилася, публіка їх знає. Наразі ми зосереджені на перемозі, але я дам гравцям 48 годин відпочинку, щоб відновитися", – цитує Реброва клубний сайт.

Нагадаємо, що команда українця набрала 40 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці. У наступному турі Ліги ОАЕ підопічні Реброва зіграють на своєму полі з Аль-Насром. Поєдинок відбудеться 17 березня і розпочнеться о 18:30 за київським часом.

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