Удінезе розібрався з Міланом у 27 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Вже на 10-й хвилині Роберто Перейра відкрив рахунок більярдним ударом з меж карного майданчика. Під завісу тайму Мілан отримав шанс відігратися з пенальті. Сільвестрі відбив першу спробу Ібрагімовіча, але гравець Удінезе зарано забіг у карний майданчик. Другий удар Златана виявився значно кращим і зробив його найстаршим автором гола в історії Серії А (41 рік та 166 днів).

Ібрагімовіч встановив рекорд Серії А, забивши вперше за рік – кризовий Мілан програв Удінезе

Це була остання радість Мілана у зустрічі. Удінезе зусиллями найкращого бомбардира Бету примудрився повернути перевагу за рештки компенсованого часу. По перерві фріульці добили чемпіона – 3:1.