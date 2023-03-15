"Це була справді хороша гра від першої хвилини до кінця від усіх. Ми дуже добре грали з м'ячем і без нього. Ми забили багато голів. Ерлінг був чудовим, але всі були винятковими. П'ять за 60 хвилин! Неймовірний хлопець, величезний талант. Сила, менталітет, він природжений переможець. Справді хороший.

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Я знаю, що Лео забив п'ять голів в Лізі чемпіонів, я це чудово пам'ятаю. Але неймовірно, що Холанд зробив це за 60 хвилин, це не стосується Лео. Ерлінг дуже молодий, і рекорди Мессі мають бути додатковою мотивацією.

Раніше ми пропускали багато голів, ми давали супернику шанси. Ми забили тут чотири голи проти Реала, шість – Монако, чотири – Тоттенхему. Багато разів ми вилітали з турніру, тому що багато пропускали. Зараз ці хлопці дуже добре захищаються", – розповів наставник "містян" після матчу.

Нагадаємо, що Холанд лише третій гравець в історії, якому вдалося забити п'ять голів у Лізі чемпіонів. Вперше рекорд був встановлений Ліонелем Мессі, який оформив пента-трик за Барселону в матчі з Байєром у 2012 році. Те саме зробив нападник Луїс Адріано у грі Шахтаря з БАТЕ у 2014.

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