"Сині" не пошкодували грошей, щоб отримати Грема Поттера з його штабом.

Грем Поттер очолив Челсі у вересні минулого року. Брайтон мав отримати компенсацію за свого наставника, який вирішив змінити команду. "Чайки" у своєму фінансовому звіті показали суму, яку заплатив лондонський клуб.

Поттер оцінив гру Мудрика після дебютного асисту в Челсі – партнера українця навели у приклад

Челсі виплатив 21,5 мільйона фунтів за Грема Поттера та його штаб. Сума була отримана через кілька днів після призначення його головним тренером "синіх". Про це розповів ведучий подкасту The Price of Football Кіран Магуайр.

Brighton paid £3m for consultation services of Star Lizard, the company that does the clever stuff analysing players and the game.



Since 30 June 2022 the net spend is MINUS £89m, in addition Chelsea paid £21.5m compensation for Graham Potter & other staff. pic.twitter.com/YRWT1ibil9 — Kieran Maguire (@KieranMaguire) March 22, 2023

Раніше повідомлялося, що компенсація за Поттера є рекордною при переході тренера з одного клубу до іншого. На другому місці за сумою виплат – перехід Юліана Нагельсманна з Лейпцига до Баварії, за якого було виплачено 20 мільйонів євро (17,4 млн фунтів).

Фанати Челсі розлючені через Мудрика, новий клуб для форварда збірної України, перелом Миколенка вразив Англію