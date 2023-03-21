На цій посаді Ренар змінить нещодавно звільнену Корінн Діакр. Як інформують RMC Sport і The Athletic, Діакр може приєднатися до тренерського штабу Ренара в статусі помічниці.

Жіноча збірна Франції звільнила тренерку, єдиний кривдник Мессі на ЧС-2022 – серед кандидатів на заміну

The Athletic повідомляє, що французькі футболістки задоволені вибором Федерації футболу Франції (FFF). Повідомляється, що у виборі нового наставника жіночої збірної Франції брав участь президент Ліона Жан-Мішель Ола.

Тепер справа за малим – FFF залишилося домовитись щодо розірвання контракту Ерве з Федерацією футболу Саудівської Аравії. Раніше Ренар уже тренував жіночі футбольні команди.

Нагадаємо, що лише збірній Саудівської Аравії вдалося здолати Аргентину на переможному для Мессі та компанії ЧС-2022.

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