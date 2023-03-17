МЮ без особливих проблем пройшов у чвертьфінал Ліги Європи, вдруге здолавши Бетіс (1:0). Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Для підопічних Еріка Тен Хага матч-відповідь був майже формальністю, адже перша дуель завершилась їхньою перемогою 4:1. Єдиним голом 16 березня відзначився Маркус Рашфорд.

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25-річний нападник забив по перерві і завдяки цьому випередив Кріштіану Роналду за голами у футболці МЮ в єврокубках (25 і 24 відповідно). Ба більше, англієць зрівнявся з португальцем за кількістю поєдинків за Юнайтед у всіх турнірах – в обох по 346.