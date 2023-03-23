"Поразка від Колоса – це прикра випадковість і футбольна несправедливість. Але не можна казати, що саме той матч призвів до кардинальних рішень. На якомусь етапі ми відчули, що нам потрібне перезавантаження, насамперед у головах самих футболістів, а також у підходах до тренувального процесу, до системи побудови гри.

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Це й призвело до нашого рішення – потрібно дати свіжий погляд, свіжий подих, свіжий підхід у тренувальному процесі та підготовці до матчів. Рішення попрощатися з Леонідом Кучуком вважаю правильним. Так само думає і він – ми спілкувалися з ним на цю тему, і він теж підтвердив, що це правильне рішення. Тому в цьому ми порозумілися", – зауважив Дедишин в коментарі офіційному сайту Руха.

Нагадаємо, Кучука відправили у відставку після поразки Шахтарю. Його замінив Віталій Пономарьов, який до цього працював з Рухом U-19.

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