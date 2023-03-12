"Була жорстка боротьба на важкому полі. Інгулець виграв цю гру, тому що реалізував моменти, які в нього були. Наша команда ж мала декілька гольових ситуацій, але не забила. Після другого пропущенного м'яча рівень гри був не дуже високим, намагалися забити через довгі передачі, але результату це не принесло.

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Знаєте, бажання у моєї команди було. Я не можу сказати, що футболісти не хотіли виграти цей матч. Просто ми – команда, якій треба забити. Коли ми створюємо 4-5 моментів, потрібно бодай один реалізовувати. Ми поки що не та команда, яка може створити 20 моментів. Після виходу нових гравців у другому таймі гра покращилась. Ми забили гол, створювали моменти, але потрібно було їх реалізовувати в такій важкій грі.

Всі знають, що в Україні зараз дуже важка ситуація. І це нормально, що рівень футболу в цей час не такий високий, як тоді, коли я був гравцем київського Динамо. Але це нормально, потрібно враховувати обставини", – цитує Огнєновіча офіційний сайт Металіста.

Нагадаємо, після 17-ти турів харків'яни йдуть у турнірній таблиці УПЛ тринадцятим, набравши 16 очок.

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