Колишня зірка "біло-синіх" Олександр Алієв поділився емоціями від дуелі між київською та луганською командами.

Напередодні Динамо у матчі 18-го туру поступилось Зорі і втратило шанс піднятись на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Єдиний м'яч у ворота киян наприкінці зустрічі забив панамський новачок луганців Едуардо Герреро.

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Поєдинок відвідав екс-півзахисник "біло-синіх" Олександр Алієв, який згодом підсумував побачене на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. "Рівна гра, а далі ви зрозуміли", – з сарказмом написав Алієв у соцмережі.

Колишній футболіст вирішив не цитувати повністю відому у вболівальницькому середовищі фразу: "Рівна гра, грали два гівна".

Нагадаємо, Динамо після 18-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці, набравши 33 очки. У Зорі на чотири пункти більше.

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