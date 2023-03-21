"Ви чули пояснення Коноплі, а висновки робіть самі. Років 10-15 тому до збірної України люди без ніг їздили, бо це збірна. Якщо ти потрібен своїй державі, головній команді, то не зовсім коректно робити паузу для лікування саме на матчі збірної. Тим більше, це поєдинок проти Англії. Але зараз нове покоління, зараз нові стосунки. Не хочу це коментувати...

Конопля пояснив вихід на поле у складі Шахтаря після прохання пропустити матч за збірну України

Я колись також ріс з національною збірною, було багато виїздів. Я знаю, що таке віддаватися за національну збірну, вбиватися за неї. Наскільки це почесно колись було. Люди мріяли потрапити навіть в резервний список збірної. А зараз нове покоління. Нехай розбираються самі, нехай Ротань дає свої коментарі. Можливо, це правильно і так можна робити. Можливо, були якісь домовленості. Факти ви знаєте, тому висновки робіть самі", – резюмував Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, Коноплю у заявці збірної України замінив 28-річний дебютант Денис Мірошніченко з Олександрії.

Збірна України – вершник без голови: Ротань не потрібен, альтернативний кандидат і фактор Мудрика