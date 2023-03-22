Майбутнє Жозе Моурінью в Ромі невизначено. Він може залишити італійський клуб після завершення поточного сезону. Португальський фахівець, як повідомляли ЗМІ, може поїхати працювати в ПСЖ. Керівництво Роми вже визначилось з тим, хто може замінити "Особливого" на лаві запасних.

В ПСЖ може з'явитися португальський тандем – Моурінью серед кандидатів на пост тренера

Як повідомляє Corriere dello Sport, Антоніо Конте є фаворитом на посаду головного тренера "вовків", якщо Моурінью дійсно залишить клуб. Італійський фахівець з великою ймовірністю покине Тоттенхем найближчим часом. Пріоритетом Конте є повернення до Італії. Єдиною перешкодою, яка може завадити італійцю очолити Рому, його апетити щодо зарплати. Отже, тренер має скоротити свої доходи.

Антоніо Конте працював в Італії з Ювентусом та Інтером. Обидва клуби під його керівництвом вигравали Серію А. Рома посідає наразі п'яте місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 47 балів.

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