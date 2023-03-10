Перехід Кріштіану Роналду в Аль-Наср виявився зовсім не спокійною футбольною "пенсією".

Вчора (9 березня) команда Кріша мінімально програла битву за лідерство на полі Аль-Іттіхада. Роналду вдруге поспіль пішов з поля без результативних дій. Фанати суперника почали знущатися з 38-річного португальця, скандуючи "Мессі, Мессі!". Зірка Аль-Насра у відповідь міг лише жестами наказувати "закрити рота".

Ronaldo’s reaction to the fans chanting Lionel Messi’s name



pic.twitter.com/V3hJRXkcC7 — Barça Spaces (@BarcaSpaces) March 10, 2023

Істерика продовжилась і після фінального свистка. Дорогою у підтрибунку Роналду жбурнув свою капітанську пов'язку, а потім розлючено копнув пляшку, яка трапилася під ногами. Стадіон супроводжував ветерана принизливим гулом.

The entire stadium chanting Messi’s name. It’s kind of sad, even in Saudi Arabia Ronaldo cannot escape his shadow. pic.twitter.com/Svtoxcka3m — MC (@CrewsMat10) March 9, 2023

Нагадаємо, Роналду розірвав контракт з МЮ в кінці грудня та приєднався до Аль-Насра. За неофіційною інформацією, зарплатня форварда складає 200 млн доларів на рік, тому доводиться терпіти посередній рівень футболу і провокації фанатів.

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