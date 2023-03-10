Роналду не витримує знущань у Саудівській Аравії – камери зафіксували три акти люті Кріша через згадку про Мессі
Перехід Кріштіану Роналду в Аль-Наср виявився зовсім не спокійною футбольною "пенсією".
Вчора (9 березня) команда Кріша мінімально програла битву за лідерство на полі Аль-Іттіхада. Роналду вдруге поспіль пішов з поля без результативних дій. Фанати суперника почали знущатися з 38-річного португальця, скандуючи "Мессі, Мессі!". Зірка Аль-Насра у відповідь міг лише жестами наказувати "закрити рота".
Істерика продовжилась і після фінального свистка. Дорогою у підтрибунку Роналду жбурнув свою капітанську пов'язку, а потім розлючено копнув пляшку, яка трапилася під ногами. Стадіон супроводжував ветерана принизливим гулом.
Нагадаємо, Роналду розірвав контракт з МЮ в кінці грудня та приєднався до Аль-Насра. За неофіційною інформацією, зарплатня форварда складає 200 млн доларів на рік, тому доводиться терпіти посередній рівень футболу і провокації фанатів.
Роналду не допоміг: Аль-Наср програв битву за лідерство у Саудівській Аравії