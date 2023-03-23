Форвард Аль-Насра і збірної Португалії Кріштіану Роналду обійшов нападника збірної Кувейту Бадера Аль-Мутаву в загальному заліку гравців за кількістю матчів за свою національну команду. Матч першого туру відбіркового раунду до Євро-2024 проти Ліхтенштейну став для Роналду 197-м за збірну Португалії.

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Роналду мав намір побити світовий рекорд на ЧС-2022 у Катарі, але португальська команда вилетіла від збірної Марокко на стадії чвертьфіналу.

Роналду виступає за Португалію з 2003 року. Відтоді він забив за команду 118 голів, що також є світовим рекордом. "Рекорди – це моя мотивація. Я хочу стати найрезультативнішим гравцем в історії. Я буду цим пишатися. Хочу, щоб мене продовжували викликати до збірної", – зазначив Кріштіану.

Матч Португалія – Ліхтенштейн відбувається в ці хвилини.

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