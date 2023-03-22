"Я вважаю, що у житті нічого не відбувається просто так. Я ціную випробування, через які проходжу, адже так я можу зрозуміти, хто насправді поряд зі мною. У скрутний період видно, хто на твоєму боці. У мене був не найвдаліший етап, спочатку в особистому житті, а згодом і в кар'єрі.

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У цьому житті немає часу на жалість. Навіть не дуже добрі моменти – це частина нашого життя. Відхід з Манчестер Юнайтед? Коли ти на вершині, важко побачити, що знаходиться внизу, і часто я не міг цього зробити. Я відчуваю, що зараз краще підготовлений, тому що я вже можу бачити деякі речі. Слава Богу, тепер став кращим", – розповів гравець.

Нагадаємо, що після скандального інтерв'ю Пірсу Моргану, Кріштіану Роналду покинув Англію. Наразі він виступає за Аль-Наср, за який встиг зіграти дев'ять матчів. В активі нападника дев'ять голів та дві результативні передачі.

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