Аль-Наср з великими труднощами здолав опір Абхи у 18-му турі чемпіонату Саудівської Аравії. Рахунок і огляд матчу з голом Кріштіану Роналду читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Саудівської Аравії, 21 тур

Аль-Наср – Абха – 2:1

Голи: Роналду, 78, Таліска, 86 – Абдулфаттах, 26

Вилучення: Аль-Судані, 80

У минулому турі Роналду і Ко програли Аль-Іттіхаду в битві за лідерство. Головний конкурент Аль-Насра відірвався на 4 очки, тому вибору в другої команди чемпіонату не було. Жоден інший результат, окрім перемоги, підопічних Руді Гарсії не влаштовував. Суперник був доволі прийнятним – Абха розмістилася над зоною вильоту, набравши лише 1 очко у останніх 5-ти матчах.

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Цікаво, що буквально кілька днів тому ці команди зустрічалися в Кубку Саудівської Аравії. Тоді Аль-Наср виграв 3:1 і пройшов у півфінал.

Якщо в Кубку для Роналду і Ко все склалося вдало, то сьогодні без нервів не обійшлося. Вже на 6-й хвилині Аль-Наср пропустив. Атуші вдало зіграв на добиванні після удару зі штрафного, але господарям пощастило – VAR зафіксував офсайд.

Кріштіану нагадав про себе ближче до середини тайму. Португалець міг тікати віч-на-віч, але у 38 років швидкість вже не та. Захисник наздогнав Роналду та в ідеальному підкаті вибив м'яч. Зірковому ветерану залишалося лише відчайдушно жестикулювати, вимагаючи пенальті. Відео благань Кріштіану розлетілося соцмережами.

Cristiano Ronaldo abim yapma işte böyle yapma kendine bunu sen böyle yapmazdın eskiden.pic.twitter.com/ptlSFys2ng — Göktuğ Özal (@goktugozal) March 18, 2023

На екваторі першого тайму Абха забила, і цього разу гол зарахували. Адам Абдулфаттах потужним ударом з гострого кута прошив голкіпера. Цікаво, що 28-річний нападник забив і в кубковому матчі, а виступає він за Абху на правах оренди якраз з Аль-Насра. Гол Адам не святкував, демонстративно піднявши руки догори.

Пропущений гол розізлив Аль-Наср. Господарі активніше пішли вперед і мали кілька моментів, але всі удари були "в молоко". Хіба що Роналду на останніх секундах головою пробив просто в руки голкіперу гостей. У підсумку, несподівані 0:1 після першої половини гри.

У другому таймі блискучий шанс мав Таліска, який відгукнувся на довгий пас, але з кількох метрів не зміг пробити повз воротаря. Луїс Густаво бахнув з дистанції – метри три від воріт. Ближче до кінця гри гравці Абхи почали активніше тягнути час, чим неабияк дратували Роналду. Кріштіану влаштовував цілі спектаклі перед арбітром, вимагаючи припинити це неподобство.

Втім, і гості могли знімати всі питання. Абдулфаттах мав шанс оформити дубль, але, вийшовши віч-на-віч, пробив повз дальній кут. І одразу ж прийшла розплата. На 78-й хвилині Роналду, як у найкращі роки, потужно пробив зі штрафного. Стінка розсипалася, голкіпер не чекав. 1:1! Кріштіану забив зі штрафного вперше з липня 2020-го – суха серія тривала майже 3 роки...

CRISTIANO RONALDO FREE KICK GOAL!!! WOWWW



pic.twitter.com/KV4Iwd6ewZ — AB (@AbsoluteBruno) March 18, 2023

Одразу після пропущеного гола Абха ще й у меншості залишилася. Аль-Судані отримав другу жовту і достроково залишив поле. А незабаром Аль-Наср заробив пенальті – VAR побачив гру рукою. Роналду планував бити, але м'яч забрав Таліска, який претендує на статус найкращого бомбардира чемпіонату. Бразилець влучним ударом приніс команді перемогу. Дванадцять компенсованих хвилин нічого не змінили. 2:1 – Аль-Наср наблизився до лідера на відстань одного очка.