"Гравці дуже щасливі, дуже хороша атмосфера. Як я вже казав, для всіх нас це новий розділ. Енергія хороша, позитивна, це найголовніше. Тепер тут свіже повітря, інші ідеї та менталітет. От і все. Це дуже добре.

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Я дуже радий повернутись і тому, що знову можу допомогти Португалії. Атмосфера і раніше була дуже гарною, але зараз – ніби ковток свіжого повітря. Це не краще і не гірше, ніж раніше, це як у житті. Це приємна зміна. Якщо ви запитаєте гравців, вони всі скажуть те саме: так, зараз тут інша енергетика.

Усі думають, що завтра вони вийдуть у стартовому складі. Моя роль у національній команді протягом останніх 10-15 років завжди була однією і тією ж, я завжди приїжджатиму до збірної, якщо думатиму, що на мене розраховують. Не буду брехати, думав про завершення кар'єри. Ми розмірковували, я і моя сім'я, але потім ми прийшли до висновку, що, попри труднощі, маю продовжувати виступати за національну команду.

Моя мотивація залишається незмінною рік за роком. Я відчуваю, що все це відбувається начебто вперше. Мені подобається грати за збірну. Минуло двадцять років, і потрапити сюди нелегко. Я дуже щасливий. Якщо збірна вважатиме мене цінним гравцем, я завжди робитиму все можливе, щоб вивести Португалію на найвищий рівень. Це мій дім, і я почуваюся тут дуже комфортно", – прокоментував Кріштіану в інтерв'ю Record.

Нагадаємо, що збірна Португалії в рамках відбіркових матчів до Євро-2024 зіграє проти Ліхтенштейна 23 березня, а також з Люксембургом 26 березня.

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