Росіян запросили зіграти у першому чемпіонаті Центрально-Азійської футбольної асоціації (CAFA), інформує AS.

Турнір повинен відбутися у червні цього року в Ташкенті та Бішкеку. Одним з головних спонсорів є Газпром, тому дивуватися запрошенню росіян не варто. Суперниками стануть дружні до окупантів держави, але далеко не футбольна еліта світу. Це 6 збірних вищезгаданого регіону – Іран (24 місце рейтингу ФІФА), Узбекистан (77), Киргизстан (94), Таджикистан (108), Туркменістан (135) і Афганістан (150).

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Крім Росії (37 місце), повинні покликати ще одну азійську збірну, щоб сформувати дві групи по 4 команди. Переможці квартетів розіграють "престижний" титул, а другі місця зійдуться у битві за "бронзу". Організатори запевняють, що результати турніру будуть враховуватися в рейтингу ФІФА.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили збірну Росії після початку повномасштабного вторгнення на територію України. Окупанти вже рік проводять товариські матчі сумнівного рівня і навіть заявляли про наміри перейти а Азійську конфедерацію, але поки все обійшлось порожніми балачками.

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