"Багатьох хлопців я не бачив із кінця вересня. Тому вчора багато спілкувалися, причому навіть на обіді та вечері. Я завжди радий перебувати у збірній, зустрічати друзів, розмовляти й дізнаватися, як у них справи.

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Ми працюємо зараз на тренувальному полі Брентфорда, й я можу сказати, що це справжня європейська база. Невелика, але головне – є чудові газони, хороший фітнес-зал, тобто все, що треба для футболу. В Європі зараз скрізь роблять такі затишні бази, де сконцентровано все для занять футболом. А оскільки Брентфорд виступає в англійській Прем'єр-лізі, зрозуміло, у нього добрі умови. Ми всім задоволені. Для цієї пори року стан газону відмінний, адже ми бачимо, що в чемпіонаті України хороших полів зараз не так багато. Тут поле не можна сказати, що ідеальне, але за 10-бальною шкалою десь на сімку буде.

Перше тренування під керівництвом Руслана Ротаня було спрямоване на те, щоб хлопці, які багато грали останнім часом, відновилися. Крім того, у нас була досить довга дорога. Ті, хто був задіяний менше, пограли у футбол і відпрацювали тактичні вправи. Часу до матчу з Англією в нас мало, а Ротань повинен якнайкраще нас підготувати. Тому далі все буде насиченішим, адже він має згуртувати колектив після довгої перерви і впровадити своє бачення футболу.

Ротань – достатньо активний тренер, молодий і енергійний, який уже має свій досвід. Він розуміє, яка на ньому відповідальність. Він живе футболом, живе грою з Англією, а ми всі готові йому допомогти. Прилетіли підтримати команду навіть деякі травмовані гравці. Робимо все, щоб здобути гарний результат", – цитує Степаненка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч відбору Євро-2024 між збірними Англії та України відбудеться у неділю, 26 березня, в Лондоні. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

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