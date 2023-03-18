Марко Ройс навіть з постійними травмами записав своє ім'я в історію дортмундської Борусії.

Дубль у ворота Кельна (6:1) дозволив 33-річному півзахиснику стати найкращим бомбардиром за всю історію клубу.

Ройс може сенсаційно перейти в Манчестер Юнайтед після 11 років з Дортмундом

Міхаель Цорк зупинився на позначці 159 м'ячів, а Ройс тепер може похизуватися 161-м. Щоправда, є один нюанс. Легендарний Альфред Пройслер настріляв за дортмундців 177 голів і формально досі утримує рекорд. Але це були часи аматорського футболу Німеччини після Другої світової війни (1946 – 1959). Можливо, Ройс встигне перевершити і цю позначку, якщо отримає новий контракт (чинний завершується влітку).

161 goals in all competitions...and counting pic.twitter.com/tzTAIVd4y6 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 18, 2023

Нагадаємо, що Марко є вихованцем Борусії Д, але рідний клуб не повірив у нього з першого разу. Хавбек був змушений вештатися нижчими лігами, доводити свій рівень у Гладбаху і пробачити дортмундцям, щоб повернутися на Вестфаленштадіон у 2012 році.

Борусія Д розтрощила Кельн і очолила Бундеслігу, РБ Лейпциг сенсаційно поступився Бохуму