Він не є першим у світі за кількістю виграних трофеїв Ліги чемпіонів. Кріштіану Роналду, Карім Бензема, Лука Модріч та Дані Карвахаль мають одразу по 5 золотих медалей, але саме Кларенс Зеєдорф залишається автором унікального досягнення, яке досі ніхто не повторив. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR пригадує європейські здобутки легендарного голландця, який залишається єдиним гравцем в історії, який виграв Лігу чемпіонів з трьома різними клубами.

Сезон 1994/95 – сенсаційний тріумф з Аяксом

Молода команда Луї ван Гала приголомшила всю Європу, сенсаційно ставши переможцем Ліги чемпіонів. У груповому турнірі Аякс фінішував першим – 10 очок і жодної поразки у квартеті з Міланом, Казино (Зальцбург) і грецьким АЕКом.

Неймовірно, але факт: легендарні футболісти, які ніколи не вигравали Лігу чемпіонів

У плей-офф амстердамці впевнено пройшли Хайдук (0:0 у Хорватії, 3:0 вдома), а у битві за фінал розібралися з Баварією за схожим сценарієм. Поєдинок у Мюнхені завершився без голів, а в Амстердамі аяксиди розібрали Баварію на запчастини – 5:2. У фіналі, який приймав Відень, суперником Аякса став Мілан, який за 90 хвилин так і не знайшов шляхів до воріт Едвіна ван дер Сара. Натомість на останніх хвилинах "россонері" пропустили від 18-річного Патріка Клюйверта. 1:0 – молоді Зеєдорф і Клюйверт, трохи досвідченіші ван де Сар, брати де Бури, Едгар Давідс та ветерани Літманен, Райкард і Блінд підняли над головою трофей Ліги чемпіонів.

У тому сезоні 18-річний Зеєдорф (19 йому виповнилося лише на стадії півфіналів) був незамінним гвинтиком у механізмі Луї ван Гала. Якщо у першому турі проти Мілана (2:0 в Амстердамі) молодий півзахисник отримав лише одну хвилину, то надалі все було по-іншому. Хавбек виходив на поле в усіх матчах і достроково завершив гру лише двічі. Вперше – проти Хайдука у чвертьфіналі за рахунку 3:0, коли вже все було вирішено. Вдруге – у фіналі з Міланом. Ван Гал зняв Кларенса на старті другого тайму, тому вирішальний гол Патріка Клюйверта Зеєдорф святкував на лаві запасних.

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