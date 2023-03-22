Кларенс Зеєдорф – рекордсмен Ліги чемпіонів / Getty Images
Легендарний Кларенс Зеєдорф давно завершив кар'єру футболіста, але досі втримує вражаючий рекорд Ліги чемпіонів, здобувши трофей у складі трьох різних команд.
Він не є першим у світі за кількістю виграних трофеїв Ліги чемпіонів. Кріштіану Роналду, Карім Бензема, Лука Модріч та Дані Карвахаль мають одразу по 5 золотих медалей, але саме Кларенс Зеєдорф залишається автором унікального досягнення, яке досі ніхто не повторив. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR пригадує європейські здобутки легендарного голландця, який залишається єдиним гравцем в історії, який виграв Лігу чемпіонів з трьома різними клубами.
Сезон 1994/95 – сенсаційний тріумф з Аяксом
Молода команда Луї ван Гала приголомшила всю Європу, сенсаційно ставши переможцем Ліги чемпіонів. У груповому турнірі Аякс фінішував першим – 10 очок і жодної поразки у квартеті з Міланом, Казино (Зальцбург) і грецьким АЕКом.
У плей-офф амстердамці впевнено пройшли Хайдук (0:0 у Хорватії, 3:0 вдома), а у битві за фінал розібралися з Баварією за схожим сценарієм. Поєдинок у Мюнхені завершився без голів, а в Амстердамі аяксиди розібрали Баварію на запчастини – 5:2. У фіналі, який приймав Відень, суперником Аякса став Мілан, який за 90 хвилин так і не знайшов шляхів до воріт Едвіна ван дер Сара. Натомість на останніх хвилинах "россонері" пропустили від 18-річного Патріка Клюйверта. 1:0 – молоді Зеєдорф і Клюйверт, трохи досвідченіші ван де Сар, брати де Бури, Едгар Давідс та ветерани Літманен, Райкард і Блінд підняли над головою трофей Ліги чемпіонів.
У тому сезоні 18-річний Зеєдорф (19 йому виповнилося лише на стадії півфіналів) був незамінним гвинтиком у механізмі Луї ван Гала. Якщо у першому турі проти Мілана (2:0 в Амстердамі) молодий півзахисник отримав лише одну хвилину, то надалі все було по-іншому. Хавбек виходив на поле в усіх матчах і достроково завершив гру лише двічі. Вперше – проти Хайдука у чвертьфіналі за рахунку 3:0, коли вже все було вирішено. Вдруге – у фіналі з Міланом. Ван Гал зняв Кларенса на старті другого тайму, тому вирішальний гол Патріка Клюйверта Зеєдорф святкував на лаві запасних.
Одразу після того тріумфального сезону Зеєдорф вирушив у Сампдорію, звідки через рік перебрався в Реал за 8,5 млн євро. Саме з мадридцями вже змужнілий півзахисник виграв свою другу Лігу чемпіонів.
Перерване "прокляття кількох десятиліть" із Реалом
Після тотального домінування мадридців у 50-х та перемоги в Кубку чемпіонів 1965/66 настав більш як 30-річний період "європейської засухи". Перервати його вдалося лише після приходу німця Юппа Хайнкеса, який нарешті привіз Кубок чемпіонів на Сантьяго Бернабеу.
Реал впевнено пролетів груповий турнір, випередивши тоді ще грізний Русенборг, Олімпіакос та Порту. Далі мадридці вибили представників Німеччини – Байєр (1:1, 3:0) та Борусію Дортмунд (2:0, 0:0). Гол Предрага Міятовіча у фінальному матчі з Ювентусом приніс Реалу сьомий Кубок чемпіонів в історії клубу і перший за 32 роки. Цікаво, що після того сезону Хайнкеса звільнили – перемога в ЛЧ не компенсувала провал у Ла Лізі, в якій "вершкові" фінішували лише на 4-й позиції.
Зеєдорф, як і у тріумфальному сезоні з Аяксом, знову був основним. Півзахисник збірної Нідерландів відіграв усі 11 матчів і віддав три гольові передачі, дві з яких – у чвертьфіналі проти Байєра.
Переможний пенальті Шевченка та встановлення світового рекорду
Влітку 2002-го Зеєдорф, який на той час вже виступав за Інтер, наважився на перехід до лав непримиренного суперника "нерадзуррі". Мілан виклав за нього 22,5 млн євро і, як виявилося, саме "россонері" стали головним клубом у кар'єрі хавбека. Кларенс віддав Мілану 10 років, а вже в першому сезоні допоміг команді Карло Анчелотті виграти Лігу чемпіонів.
Мілан лише за додатковими показниками виграв перший груповий турнір, випередивши Депортіво завдяки розгрому 4:0 у Ла-Коруньї. У другому груповому турнірі "россонері" залишили позаду Реал, Борусію Д і Локомотив. Чвертьфінал ледь не став для команди Анчелотті фатальним – Аякс після домашніх нулів до 90-ї хвилини тримав рахунок 2:2, який виводив амстердамців далі. Втім, знаменитий гол Індзагі/Томассона приніс путівку у півфінал саме Мілану.
В 1/2 підопічні Анчелотті пройшли Інтер завдяки правилу виїзного гола – свій легендарний м'яч забив Андрій Шевченко. Саме влучний удар українця вивів Мілан у знаменитий італійський фінал проти Ювентуса. Скасований гол Шевченка, подвиги Буффона і Діди у післяматчевій серії та вирішальний удар української легенди, який дозволив Мілану здобути трофей. Зеєдорф, хоч і не забив свій пенальті, але увійшов в історію футболу, ставши першим, хто виграв Лігу чемпіонів з трьома різними клубами. Його доробок у тій ЛЧ 2002/03 – 14 матчів, 1 гол, 4 асисти.
Після того тріумфу на Олд Траффорд Кларенс Зеєдорф із Міланом програв Ліверпулю легендарний фінал 2005-го, але взяв реванш у сезоні 2006/07, вигравши свою четверту і останню Лігу чемпіонів. У 2012-му знаменитий нідерландець покинув Мілан і перейшов у бразильський Ботафого, після чого завершив ігрову кар'єру у 2014 році. Його досягнення тримається й досі – жоден із чинних футболістів не повторив його успіх у Лізі чемпіонів з трьома різними клубами.