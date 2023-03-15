"Зовсім погано у нас було з обороною всередині штрафного майданчика. І це – в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів! Манчестер Сіті дещо змінив у своєму пресингу порівняно з другим таймом у Лейпцигу, і це стало тим, чого ми не очікували. Нам так і не вдалося увімкнутися в гру. Відповідальність за це лежить на мені. Ми пропускали таким чином, що це дуже засмучує.

Холанд – про 5 голів у ворота РБ Лейпциг: "Сказав Гвардіолі не замінювати мене, бо хочу забити 6"

Манчестер Сіті здобув свою перемогу більш ніж заслужено. Знаю те, наскільки хороший Ерлінг, знаю його сильні сторони. Коли Холанд наближається до воріт, він націлений на гол. Сьогодні він забив чотири... А ні, навіть п'ять! Він забивав голи ногою та головою, вигравав м'ячі. Це виглядало дуже просто. Він забрав м’яч в арбітра, це говорить про те, що для нього це була особлива ніч. Вітаємо Ерлінга", – цитує наставника німецької команди BBC.

Ман Сіті вийшов у 1/4 фіналу ЛЧ, забивши 7 голів Лейпцигу – Холанд оформив пента-трик, повторивши рекорд легенди Шахтаря