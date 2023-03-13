Головний тренер РБ Лейпциг Марко Розе поділився очікуваннями від матчу-відповіді своєї команди з Манчестер Сіті, який буде зіграно в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми хочемо захищатися трохи інтенсивніше і більше контролювати м'яч. Важливо поставитися до цього відповідально. Якщо ми понесемося вперед, то оголимо тили. Якщо ми притиснемося до своїх воріт, то в якийсь момент пропустимо. Нам доведеться проявити свої найкращі якості, щоб зіграти найкращий матч у сезоні", – наводить слова Розе портал RB Live.

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Англійський журналіст запитав у Розе, чи підходить Ерлінг Холанд для футболу Пепа Гвардіоли.

"Я не розумію, що ви маєте на увазі. Він входить до списку найкращих "дев'яток" світу. Мені набагато складніше протистояти Ман Сіті з Холандом у складі, ніж без нього. Пеп може використовувати його як на вістрі, так і у відтяжці. Запевняю вас, через рік він знатиме про футбол Пепа набагато більше, ніж зараз. І він стане ще кращим. Якщо Холанд вам не потрібен, відправте його до мене! Хоча б на десять матчів", – зазначив Розе.

Матч Манчестер Сіті – РБ Лейпциг відбудеться у вівторок, 14 березня. Перша зустріч між цими командами завершилася внічию 1:1.

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