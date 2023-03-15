"Если об игре Шахтера говорить... В первом матче выпала вся линия обороны. Справа выходит Тейлор, который в первом круге и на сборах показал, что не вытягивает этот уровень. Очень много вопросов к его качеству. Слева – Топалов, который всю жизнь играл левым вингером. Его только сейчас начали пробовать в обороне. Он на сборах приятное впечатление произвел, но на этой позиции в официальных матчах не играл.

Фейеноорд – Шахтер: прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы

В центре вышел Ракицкий. Очень слабо смотрелся на сборах, приехал в команду после двухмесячной паузы. Плюс, скорости ему не хватает. Из основного квартета защитников – только Матвиенко, да и тот вышел с высокой температурой.

Соперник – лидер чемпионата Нидерландов, который любит контролировать мяч, способен качественно прессинговать и очень опасен на свободном пространстве. Я, в принципе не удивлен, что Шахтер откровенно играл от обороны.

Вообще, в еврокубках по своему стилю Шахтер абсолютно противоположен тому, что в УПЛ. Условно говоря, в еврокубках Шахтер – больше ФК Львов в УПЛ. В первом матче только 7 позиционных атак против 50 у Фейеноорда. Только 4 удара, из них 1 в створ. И тот, ну давайте честно, случайный удар задом Ракицкого. Удар исторический, "мемный". Да, это гол, но объективно, это был гол из разряда "повезло".

С другой стороны, я не знаю, что не так сделал Йовичевич. Не знаю, как по-другому можно было сыграть в этой ситуации, учитывая, что нужен был результат. 1:1 при такой игре – это, безусловно, счастье. Честно скажу, очень хочу ошибиться, но на Де Куйпе шансов у Шахтера я не вижу. Разве что будет вечер невероятного форта. Считаю, что в Европе Шахтер уже прыгнул выше головы. Такой у нас сейчас уровень. Ничего с этим не сделаешь", – отметил Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Фейеноорд – Шахтер состоится 16 марта в Роттердаме. Первый поединок в Варшаве завершился со счётом 1:1.

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