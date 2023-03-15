В среду, 15 марта, руководство "желтой субмарины" узнало о санкциях от дисциплинарной комиссии после матча с Хетафе в 25 туре Ла Лиги. Напомним, что игроки Кадиса и представители тренерского штаба толкали судей и соперников. В общей сложности футболисты и персонал клуба получили 17 матчей дисквалификации. Об этом сообщает Marca.

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Защитник Исаак Карселен и голкипер Еремия Ледесма были оштрафованы на три и четыре игры соответственно. Тренер вратарей Лоло Бокардо наказан шестью матчами дисквалификации, а Диего Рибера – на четыре за "толкание арбитра и ассистента". Комитет также оштрафовал клуб на 1500 евро за инциденты на трибунах. Кадис намерен обжаловать решение дисциплинарной комиссии.

Карселен и Ледесма – ключевые игроки наставника Кадиса Серхио Гонсалес. Оба выбыли в месяц и это большая потеря для команды, которая находится в нижней части турнирной таблицы и продолжает бороться за выживание в Ла Лиге. Сейчас Кадис занимает 16 место, имея в своем активе 27 очков. "Желтая субмарина" опережает зону вылета всего на один балл.

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