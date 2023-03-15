Первая встреча между Башакшехиром и Гентом завершилась результативной ничьей, что стало большим подарком для турок. "Индейцы" выглядели значительно острее, нанеся вдвое больше ударов и набив в шесть раз больший показатель ожидаемых голов. Тем не менее, у себя дома стамбульцы надеялись сотворить сенсацию.

Команда, владельцем которой является муж племянницы жены Реджепа Тайипа Эрдогана, начала довольно активно. На первых минутах Гюрлер и Окака Чука остро пробивали головой с близкой дистанции, однако мяч прошел рядом с воротами. После этого бельгийцы выровняли ход встречи, огрызнувшись опасным выстрелом Кумса с линии штрафной – получилось над перекладиной.

Первые полчаса турки выдержали достойно, однако дальше началась кинокомедия. В роли клоунов выступили игроки Башакшехира, а протагонистом этого спектакля стал 20-летний форвард Гента – Гифт Орбан. На 31-й минуте он открыл счет вперед, завершив контратаку с фактическим выходом один на один. 1:0!

Через 92 секунды Орбан оформил дубль, подхватив мяч в центре поля и мощно выстрелив метров с 23-х. Точно в левую девятку. 2:0! Ну а менее чем через две минуты его снова вывели на рандеву с голкипером (чему способствовало падение центрбека турок в штрафной) – Гифт сначала попал в ногу голкипера, но затем сыграл на добивании. 3:0!

Таким образом, 20-летний Орбан оформил хет-трик за 3 минуты и 24 секунды. Это – самый быстрый хет-трик в истории еврокубков. Фантастика!

После этого игру можно было закрывать, но Гент не остановился. Всего через три минуты после хет-трика Орбана в ворота Башакшехира влетел четвертый гол – это Куйперс замкнул подачу Кумса. 0:4 На старте второго тайма Куйперс мог и пятый вколотить, выстрелив с острого угла под ближнюю стойку, однако голкипер парировал.

Деморализованные стамбульцы так ничего в ответ и не создали (кроме нескольких лонгшотов в никуда), а бельгийцы постепенно успокоились. Только на 88-й минуте Янузай размочил счет, однако на большее хозяев не хватило. В итоге, финальный свисток зафиксировал разгромную победу "индейцев" со счетом 1:4. Гент выходит в четвертьфинал Лиги конференций!

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