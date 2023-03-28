Два лидера Шахтера на вершине с отрывом, Динамо вне топ-3: Transfermarkt назвал самых дорогих игроков УПЛ
Авторитетный ресурс Transfermarkt обновил цены на представителей украинского футбольного первенства.
Защитник Николай Матвиенко и голкипер Анатолий Трубин больше всего подорожали. Их стоимости выросли с 11 до 18 миллионов евро, сообщает Transfermarkt. Это позволило представителям Шахтера возглавить список самых дорогих игроков УПЛ.
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Это первое обновление цен от 6 декабря. Прежними лидерами рейтинга были Михаил Мудрик, Виктор Цыганков и Илья Забарный, во время зимнего трансферного окна перебравшиеся в Челси, Жирону и Борнмут соответственно.
Первую тройку замыкает Артем Довбик, который сейчас стоит 11 миллионов (было 10). Самыми дорогими игроками Динамо являются Георгий Бущан и Николай Шапаренко (4 и 5 ступени соответственно).
Заметим, что в топ-25 больше всего футболистов Шахтера – 14. Динамо представлено девятью игроками, а СК Днепр-1 – всего двумя.
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