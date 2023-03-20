20-летнего болельщика ПСВ приговорили к тюремному сроку на 3 месяца и запретили посещать стадион Филипс в течение 40 лет.

ПСВ Эйндховен запретил болельщику посещать свой стадион в течение последующих 40 лет, информирует официальный сайт клуба. Он был признан виновным в нападении на голкипера Севильи Марко Дмитровича во время матча Лиги Европы.

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20-летний парень, который уже отбывал запрет на посещение национальных стадионов и не имел права находиться на стадионе ПСВ в день матча, был приговорен к трем месяцам тюремного заключения. Ему также запретили посещать территорию вокруг стадиона ПСВ на два года.

Эйндховенский клуб также заявил, что постарается взыскать с него финансовый ущерб.

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