Златан Ибрагимович был вызван в сборную Швеции, несмотря на то, что провёл в этом сезоне на поле только 68 минут.

На отборочные матчи к Евро-2024 с с Бельгией и Азербайджаном в расположение сборной Швеции вызван форвард Милана Златан Ибрагимович. Об этом информирует официальный сайт Шведского футбольного союза.

Милан выбирает замену Ибрагимовичу – в списке три забивных форварда

В начале октября Златану исполнился 41 год. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии из-за травмы колена он провёл на поле в общей сложности всего лишь 68 минут, голами не отличался.

Ибрагимович не играл за национальную команду с марта 2022 года.

"Златан трижды появился на поле в составе Милана. Сейчас он чувствует себя хорошо и находится в неплохой форме. Он сможет помочь нам как на поле, так и за его пределами", – отметил наставник сборной Швеции Янне Андерссон.

Невероятно, но факт: легендарные футболисты, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов