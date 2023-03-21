Экс-игрок Арсенала, Манчестер Сити, Реала, Тоттенхэма, Кристал Пэлас, Монако, Истанбула и Олимпии решил, что в 39 лет завершит свою карьеру. Об этом Эммануэль Адебайор объявил из-за своих соцсетей.

Адебайор пробил дно признанием в любви Путину во время вояжа Россией

"Со всеми взлетами и падениями моя карьера профессионального спортсмена была невероятным путешествием. Спасибо моим фанатам за то, что были рядом на каждом этапе. Я очень благодарен за все, и я вдохновлен тем, что должно произойти", – написал нападающий.

Адебайор начал свою профессиональную карьеру в Метце, откуда перешел в Монако. Вместе с монегасками он дошел до финала Лиги чемпионов. В составе Арсенала стал серебряным призером Кубка лиги, а с Кристал Пэлас взял серебро Кубка Англии. С мадридским Реалом он выигрывал Кубок Испании. Адебайор также выступал за сборную Того, за которую он провел 85 матчей и забил 32 гола.

Напомним, что 39-летний нападающий посещал страну-оккупантов и признавался в любви к Владимиру Путину.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматической битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.