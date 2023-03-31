Ваня Ордец не стал героем для Украины и даже для своих друзей на России, но неожиданно стал героем матча Бохума против Айнтрахта (1:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Бохум открыл счет уже на 14-й минуте вследствие вбрасывания из аута. Ордец головой сбросил его под удар Лосильи, который парировал Трапп, однако на добивании тут же сыграл Асано. 0:1!

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Впрочем, любитель московских тусовок не долго остался без напоминания о своих оборонительных навыках. На 21-й минуте Коло Муани легко убежал от него по левому фангу и зашел в штрафную, а Ордец коряво навалился на Рандаля. Пенальти! Французский нападающий уверенно его реализовал – 1:1!

В дальнейшем Айнтрахт доминировал. Франкфуртцы за весь матч провели 29 ударов (против 7 у гостей), наиграв на 2,45 ожидаемых голов без учета забитого пенальти. Безумное расточительство "орлов" могло быть наказано на 72-й минуте, когда Штегер выстрелом со стандарта попал в перекладину – хотя Трапп все контролировал.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Подопечные Оливера Гласнера продолжили безвыигрышную серию в Бундеслиге до пяти матчей – как следствие, Айнтрахт остался на расстоянии в пять очков от четвертой позиции (и эта дистанция может увеличиться). Бохум набрал 26 зачетных баллов, оторвавшись от зоны вылета на 5 пунктов.

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