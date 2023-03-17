Аль-Айн Сергея Реброва потерпел первое за длительное время поражение в чемпионате ОАЭ.

Лига ОАЭ, 20-й тур

Аль-Айн – Аль-Наср – 0:1

Гол: Туре, 75

Команда бывших представителей Динамо борется за чемпионство. Сегодня была прекрасная возможность сократить отставание от лидера до 2 очков, ведь в гости приехал Аль-Наср, который был откровенным андердогом.

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Андрей Ярмоленко был вне заявки из-за травмы. Ребров говорил, что он вернется в игру после международной паузы. А вот участие вингера в матче отбора Евро-2024 против Англии под вопросом.

Если вернуться к поединку, то Аль-Айн полностью контролировал игру, нанеся 23 удара по воротам. Но этого было мало, ведь соперник забил на 75-й минуте. Туре удачно сыграл на добивании, а хозяева не отыгрались.

"Босс" остался вторым с 40 зачетными баллами, отставая от Аль-Ахли на 5 очков. Сегодня также оборвалась 12-матчевая беспроигрышная серия Реброва в чемпионате ОАЭ.