Аль-Айн без Ярмоленко нелогично проиграл Аль-Насру – конец продолжительной топ-серии Реброва
Аль-Айн Сергея Реброва потерпел первое за длительное время поражение в чемпионате ОАЭ.
Лига ОАЭ, 20-й тур
Аль-Айн – Аль-Наср – 0:1
Гол: Туре, 75
Команда бывших представителей Динамо борется за чемпионство. Сегодня была прекрасная возможность сократить отставание от лидера до 2 очков, ведь в гости приехал Аль-Наср, который был откровенным андердогом.
Травма Ярмоленко: Ребров озвучил сроки возвращения капитана сборной Украины
Андрей Ярмоленко был вне заявки из-за травмы. Ребров говорил, что он вернется в игру после международной паузы. А вот участие вингера в матче отбора Евро-2024 против Англии под вопросом.
Если вернуться к поединку, то Аль-Айн полностью контролировал игру, нанеся 23 удара по воротам. Но этого было мало, ведь соперник забил на 75-й минуте. Туре удачно сыграл на добивании, а хозяева не отыгрались.
"Босс" остался вторым с 40 зачетными баллами, отставая от Аль-Ахли на 5 очков. Сегодня также оборвалась 12-матчевая беспроигрышная серия Реброва в чемпионате ОАЭ.