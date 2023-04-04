Чемпион Саудовской Аравии Аль-Хиляль сделал форварду ПСЖ и сборной Аргентины Лионелю Месси официальное предложение. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, арабские шейхи предложили обладателю Золотого мяча оклад более чем в 400 миллиона евро в год.

Рамос может поехать вслед за Роналду – звезде ПСЖ предлагают 4-кратное повышение зарплаты

Месси не спешит принимать подобное предложение, так как его приоритетом является продолжение карьеры в Европе. Барселона ожидает от УЕФА "зелёный свет" после прохождения проверки по поводу наличия или отсутствия нарушения правил финансового фэйр-плей, и готова начать с Месси переговоры.

Сообщается, что Лео не договорился с ПСЖ по поводу продления контракта, так как не получил спортивные гарантии.

ПСЖ второй раз подряд опозорился – воспитанник Лиона вернул интригу в чемпионат Франции