В рамках 19-го тура УПЛ Александрия принимает Ворсклу, Металлист встретится с Колосом, Минай сыграет с Ингульцом, а Верес – с Кривбассом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Александрия – Ворскла

Руслану Ротаню на старте 2023 года совсем не везет. Александрия расписала ничьи во всех четырех матчах чемпионата, Англия переехала его национальную сборную, а Италия – молодежную (причем уже на следующий день после фиаско в Лондоне). Всюду можно найти оправдание неудачам. "Три льва" слишком сильны, со "Скуадрой" не хватало лидеров, а состав в УПЛ вообще не соответствует требованиям Петровича.

Тем не менее, ошибок от коуча тоже хватало, а результаты конкретно Александрии стремительно деградировали от 3:3 с Металлистом 1925 до 0:0 против Миная. Качество футбола двигалось примерно в том же направлении. Между тем, фанаты уже заждались победы – последний раз "аграрии" брали верх над соперником аж 13 ноября. Словом, мотивация у команды сегодня будет бить через край.

Виктору Скрипнику также "не прет". Его Ворскла имеет очень хорошие показатели по остроте созданных моментов и эффективности прессинга – здесь полтавчане находятся в топ-5. На отдельных отрезках "зелено-белые" демонстрировали чрезвычайно мощный футбол, однако на выходе имеем девятое место. Нынешняя безвыигрышная серия Ворсклы насчитывает четыре матча.

Три из них проведены в новом году. Подопечные Виктора Скрипника проиграли Заре после 2:0 на 17-ю минуту, два подряд сейва Исенко с пенальти спасли от поражения Вересу (2:2), а с явно слабым Металлистом 1925 раскатали "нули". Причем во всех поединках проявилась давняя проблема с нестабильностью, когда успешный тайм сменяется провальным и наоборот – и это при неплохих трансферах. Печально, но такие результаты должны изрядно мотивировать.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – Ворскла

Александрия: Шевченко – Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Цуриков – Михайленко, Рыбалка, Мустафаев – Кожушко, Кулаков, Третьяков

Ворскла: Исенко – Пердута, Рамирес, Чеснаков, Кравец – Челядин, Скляр – Родригес, Юрченко, Сефери – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Букмекеры ставят на победу Александрии, но трудно понять, на чем базируется такой прогноз. Обе команды равны как в кадровом плане, так и в игровом. Обе декларируют современный футбол. У обоих бешеная мотивация, однако оба коллектива страдают от грубых ошибок во всех фазах игры.

"Зелено-белые" выглядят несколько перспективнее, если взять статистические данные, но у "аграриев" более волевой характер. Кроме того, в подавляющем большинстве матчей под руководством Руслана Петровича александрийцы прибавляли после перерыва – впрочем, из-за отсутствия коуча в течение двух недель команда не могла отточить Ротань-стайл на тренировках. Именно поэтому мы решили поставить на боевую ничью.

Верес – Кривбасс

Юрию Вирту нынче не позавидуешь. За последние десять матчей в УПЛ его Верес одержал всего одну победу, потерпев аж восемь поражений, а безвыигрышная серия ровенчан длится уже семь туров. Последний раз "народный клуб" брал верх над ненародными еще 5 ноября. Даже когда победа сама шла в руки команды, футболисты ее теряли – как это произошло в игре с Ворсклой, когда не удалось реализовать два подряд пенальти в компенсированное время.

Особенно обидно выглядит статистика матчей в Ровно, ведь в восьми домашках коллектив имеет семь поражений и ничью. Даже спарринг с Карпатами, проведенный во время международной паузы, завершился фиаско (0:3). Как следствие, зона вылета начала дышать в спину – отрыв от нее составляет всего одно очко, а не упасть в зону переходных матчей позволяет только дополнительные показатели. Именно поэтому в поединке с Кривбассом "народному клубу" нужна исключительно победа.

Соперник у ровенчан непростой. Подопечные Юрия Вернидуба имели очень мощный отрезок в конце первого круга, одержав четыре победы в пяти матчах (в частности, "хлопнув" СК Днепр-1), а сразу после возобновления сезона команда переиграла Колос. Даже с Шахтером криворожане довольно качественно оборонялись до 80-х минут, однако затем произошла результативная ничья с явным аутсайдером – Львовом.

Кривбасс держится на седьмой позиции, что соответствует положению в таблице ожидаемых очков после первого круга УПЛ. При этом футбол данного коллектива смотреть столь же трудно, как и играть против него – подопечные Юрия Вернидуба создают очень мало моментов, да и те в основном со стандартов, дальних ударов или кроссов. Тем не менее, криворожане довольно эффективны в данной вариации "бей-беги", а значит Вересу сегодня будет непросто.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Татарков (Кривбасс)

Ориентировочные составы на матч Верес – Кривбасс

Верес: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Гагун – Кучеров, Клец – Дахновский, С. Шарай, Пасич – Гайдучик

Кривбасс: Сарнавский – Якимец, Вернидуб, Бескоровайный, Дибанго – Капич, Банада – Микитишин, Задерака, Хомченовский – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры не видят явного фаворита в этой паре, хотя небольшое преимущество отдают Кривбассу. Учитывая нестабильность и длительную серию неудач Вереса, существует смысл поставить на победу Юрия Вернидуба. Впрочем, не все так просто.

Ровенчане в матчах против равных себе, как правило, забивают голы. Кривбасс же за последние 10 матчей забивал больше одного гола только два раза. Последний случился именно в игре с аутсайдерским Львовом перед международной паузой, но предпосылок для продолжения голевой вечеринки нет. Именно поэтому мы рискнем поставить на результативную ничью.

Минай – Ингулец

Одна только афиша этого матча выглядит символично. Когда кто-то хочет сказать о типичном матче УПЛ, где играют клубы без болельщиков, а уровень игры критически низкий – сразу вспомнят Минай с Ингульцом. Кроме того, оба клуба неплохо символизируют украинское футбольное хозяйство с мутными и скандальными президентами.

Для большинства фанов это будет звучать смешно, но в тактическом плане Ингулец можно назвать даже одним из самых прогрессивных наших коллективов. Раньше тут экспериментировали с очень интенсивным прессингом, в первом круге были намеки на осмысленную позиционную игру, а старт второго продемонстрировал шикарную подготовку к игре первым номером. Правда, от заслуженного поражения Черноморцу в последнем туре это не спасло, причем уровень футбола петровцев вызывал серьезные вопросы.

Минай же под руководством Владимира Шарана впервые за всю историю начал играть в футбол. Просто футбол. Да, это не тики-така, но коучу удалось воссоздать свою Александрию в миниатюре. Из всех команд УПЛ, которые тяготеют к вертикальности атак, "лисы" наиболее качественно продвигают мяч. Интенсивность прессинга и темп возвратов мяча у команды держится едва ли не на одном уровне с Шахтером.

К сожалению, такой футбол долго не приносил результата – только в предыдущем туре закарпатцам удалось прервать 4-матчевую безвыигрышную серию, одолев Колос. Как следствие, Минай до сих пор находится в зоне переходных матчей.

Ингульцу не стоит расслабляться. У "казаков" всего на одно очко больше, а "лисам" на старте 2023-го не везло с кадровыми потерями (ушли Хахлев и Кулиев), болячками (вирус выкосил почти весь состав) и дикими ошибками арбитров (должны были бить Александрию). Сейчас же Минай здоровый, сыгранный и дико мотивированный.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Клименко – Немчанинов

Ориентировочные составы на матч Минай – Ингулец

Минай: Бандура – Гончар, Мельник, Горин, Булеза – Витенчук, Шишка, Твердохлеб – Воробчак, Гечев – Вишневский

Ингулец: Билык – Ченбай, Ковалев, Кучеренко, Смоляков – Кухарук, Запорожец, Козак – Нагиев, Одарюк – Марусич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Поединок имеет чрезвычайно важное турнирное значение, ведь результат будет влиять на расклады в борьбе за выживание. Мотивация у команд будет бить через край, но и осторожность у них будет высокой. Тем более, что Минай с Ингульцом не славятся футболом с кучей атак. Их стихия – игра вторым номером.

Букмекеры дают примерно равные коэффициенты на оба коллектива. Мы с ними согласимся. Закарпатцы и петровцы в первую очередь будут думать о собственных воротах, большого количества моментов они не создают, но голы должны быть – на старте второго круга подопечные Ковальца и Шарана регулярно пропускают и забивают. Ставим на ничью.

Металлист – Колос

Еще до старта второго круга возникли серьезные сомнения относительно перспектив Металлиста в УПЛ. СК Днепр-1 забрал большую часть лидеров, а остатки команды возглавил начинающий Перица Огневич – третий в истории тренер в нашем чемпионате, который когда-то был игроком мадридского Реала (после Бернда Шустера и Игоря Йовичевича). Перед паузой на международные матчи появилась информация, будто футболистам не платит зарплату более двух или даже трех месяцев.

Неудивительно, что харьковчане в новом году проиграли Ингульцу и Руху, а с Александрией расписали нули. Даже товарняк с СК Днепр-1 во время международной паузы завершился вничью. Моментов почти не возникает, по количеству ожидаемых пропущенных команда лидирует, а общая безвыигрышная серия "желто-синих" насчитывает аж 11 матчей – последний раз выиграть удалось аж 15 октября. Тем не менее, Металлисту на днях удалось подписать 25-летнего испанского защитника-ноунейма, в списке клубов которого значится Реал Вальядолид.

Хватит ли этого для победы над Колосом? Как-то не верится, хотя фиаско могло бы пойти на пользу ковалевцам. Им давно нужно серьезное спортивное потрясение. В первом круге за футболом Колоса наблюдать было трудно, а во втором – практически нереально. "Хлеборобы" проиграли Кривбассу и Минаю со счетом 1:0, и с теми же цифрами одолели Рух. При этом интересных атак или топ-моментов подопечные Ярослава Вишняка не создали.

В текущем сезоне именно Колос является олицетворением неприятности футбола в УПЛ. Он скучный, в нем есть только стандарты, кроссы и несколько контратак, здесь не видно прогресса – но ковалевцы держатся аж на шестой позиции с неплохими шансами прорваться в еврокубки. Так бывает, когда клуб собирает перспективный состав с неплохой скамейкой запасных. Для минимальных побед над кризисными соперниками этого достаточно.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Ралюченко (Металлист)

Ориентировочные составы на матч Металлист – Колос

Металлист: Ермолов – Романюк, Николишин, Мизюк, Картушов – Чайковский, Демченко – Бойчук, Панасенко, Наумец – Прядун

Колос: Волынец – Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Емец – Ильин, Богданов, Ореховский, Болбат – Лысенко, Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Товарняк Металлист с СК Днепр-1 дал определенную надежду на оздоровление футбола харьковчан. В частности, снова начал забивать Прядун. Даже в нынешних условиях состав "желто-синих" нельзя назвать ужасным – однако букмекеры все равно не верят в победу подопечных Перицы Огненовича.

Но и на триумф ковалевцев коэффициенты высокие. Их футбол совсем не впечатлял на старте второго круга. Вот совсем нет уверенности, что такой Колос гарантированно способен победить кризисный Металлист – именно поэтому мы рискнем, поставив на ничью.

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