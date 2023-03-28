Воспользовавшись паузой в чемпионате, Александрия провела два спарринга на стадионе Ника+ с представителями Первой лиги.

В пятницу, 24 марта Александрия одолела СК Полтава со счетом 5:2. Как информирует официальный сайт клуба, голами в этой встрече отметились Артем Шулянский, Владислав Калитвинцев, Викентий Волошин, Егор Гуничев и игрок юношеской команды Дмитрий Шостак.

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Сообщается, что в субботу, 25 марта, команда Руслана Ротаня встретилась с ФК Скорук. Этот матч завершился нулевой ничьей.

В отсутствие Ротаня Александрией руководил помощник тренера Владимир Езерский.

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