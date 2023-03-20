"Это было хорошее выступление, мы заслужили победу. Реал должен был выиграть матч. Мы пытались до конца, но как только немного потеряли равновесие, они забили. Впрочем, игра была очень хорошей, и мы идем с уверенностью, что сможем хорошо закончить сезон.

Драматичная развязка Класико в видеообзоре матча Барселона – Реал – 2:1

У меня остались сомнения по поводу отмененного гола Асенсио. На клубном чемпионате мира с полуавтоматическим определением офсайдов все казалось более понятным. Сегодня же есть вопросы. Вы думаете, что там был офсайд? Что ж, придется принять это, но возвращаемся в Мадрид с определенными сомнениями. Конечно, это может быть и правильное решение, но мы имеем право сомневаться.

Мы собираемся бороться до конца в лиге. Да, есть большое отставание (12 очков), но мы планируем бороться до конца. Едем домой грустными, но зная, что сыграли хорошо. Мы отдадим все силы. Если продолжим играть так, то должны что-то выиграть в этом сезоне", – приводит слова Анчелотти AS.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматичной битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.