"Отношения с Азаром не холодные. Он был очень честным, мы мало общаемся, и это правда. Часто это вопрос характера, вам лучше общаться с одним человеком, чем с другим. Самое важное, что хоть мы мало общаемся, и он не играет, он уважает меня. Я очень ценю это, и я уважаю его так же. Если он мало играет, это потому, что есть большая конкуренция. На его позиции есть игрок, который вносит большой вклад. Это Винисиус.

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Я думаю, что мы мало говорили о хороших моментах первого матча против Ливерпуля. Мы не собираемся производить расчеты, не собираемся планировать закрытую игру, а наоборот, играть в наш лучший атакующий футбол. И это понимают игроки. Вот почему я думаю, что это будет открытая игра. Мы должны хорошо делать обе вещи: защищаться и атаковать, но мы больше думаем об атаке.

Конфликт Дешама и Бензема? Это более личная проблема. Дешам также был моим игроком, и я уважаю его как человека, игрока и тренера. Я не вставляю свои пальцы в дело. Я не думаю, что это влияет на Бензема, не думаю, что это его волнует.

Что касается Винисиуса, то он на правильном пути, чтобы написать историю Реала в ближайшие годы, как это сделали Модрич, Кроос, Бензема, Каземиро. Вся эта группа была фантастической, особенно в Лиге чемпионов. Камавинга очень важен, у него все хорошо. В последнем матче он совершал очевидные ошибки, но, играя так хорошо, заставляет нас забыть все плохое. Он неприкасаем сегодня, и он будет неприкасаемый также в будущем.

Игра для нас сложнее, чем для Ливерпуля. Они продемонстрируют свою лучшую силу с первой минуты и неважно, что будет. Мы попытаемся идти на вершину с самого начала. У нас больше сомнений, чем у соперника", – рассказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что мадридский Реал сыграет против Ливерпуля 15 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. В первом матче испанский гранд выиграл со счётом 5:2.

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