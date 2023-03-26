Стало известно, кого из игроков "сине-желтых" признали лучшим в поединке отбора на Евро-2024.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко получил индивидуальную награду "Лев матча" по итогам поединка с Англией (0:2), сообщает пресс-служба УАФ.

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Капитан "сине-желтых" вышел с первых минут и провел на поле весь поединок. Зинченко набрал 44% голосов. Ближайшим преследователем стал Александр Сваток (15%), третий – Анатолий Трубин (9%).

К слову, для Зинченко нынешняя награда стала четвертой такой в сборной.

Напомним, Украина уступила сборной Англии со счетом 0:2 и идет в турнирной таблице группы С последней.

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