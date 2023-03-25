Англия – Украина: британцы потеряли звездного одноклубника Мудрика, который мог опекать Михаила
Сборная Англии понесла очередную кадровую потерю перед матчем отбора Евро-2024 против Украины.
Защитник Челси Рис Джеймс вынужден возвращаться в расположение клуба из-за травмы, сообщает пресс-служба английской сборной. Гарет Саутгейт решил не вызывать нового игрока.
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Джеймс является одноклубником Мудрика и вполне мог стать прямым оппонентом Михаила в матче против сборной Украины. Впрочем, "Три льва" все равно имеют роскошный выбор на позиции правого защитника – в заявке еще остаются статусные Триппьер и Уокер, выходивший в старте на Италию. Ранее из-за травм вылетели Рашфорд, Маунт и Поуп, а Шоу заработал удаление в поединке со "Скуадрой".
Напомним, Англия будет принимать Украину на Уэмбли в воскресенье, 26 марта. Начало встречи в 19:00. Подопечные Саутгейта уже успели победить Италию, а для нашей команды это будет стартовый матч в отборе Евро-2024.
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