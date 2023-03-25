Англия – Украина: фанаты на Уэмбли исполнят песню об истребителях F-16
Сотни тысяч поклонников футбола со всего мира, которые будут наблюдать за дуэлью Украины и Англии, услышат важный призыв.
Фанаты "сине-желтых" подготовили оригинальную песню об истребителях F-16, которые власти Украины требуют уже длительное время от западных партнеров. Они должны помочь противостоять России.
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Текст опубликовала ВЗБІРНА:
"В небе было десять российских бомбардировщиков.
Воздушные силы ВСУ сбили один.
Воздушным силам ВСУ требуются F-16, чтобы их сбить.
В небе было девять российских бомбардировщиков.
Воздушные силы ВСУ сбили один.
Воздушным силам ВСУ требуются F-16, чтобы их сбить.
В небе нет российских бомбардировщиков.
Потому что Воздушные силы ВСУ сбили один.
Воздушным силам ВСУ нужны F-16, чтобы их сбивать.
Услышать песню можно будет завтра, 26 марта, во время матча Англия – Украина. Стартовый свисток на Уэмбли прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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