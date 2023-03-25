Сотни тысяч поклонников футбола со всего мира, которые будут наблюдать за дуэлью Украины и Англии, услышат важный призыв.

Фанаты "сине-желтых" подготовили оригинальную песню об истребителях F-16, которые власти Украины требуют уже длительное время от западных партнеров. Они должны помочь противостоять России.

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Текст опубликовала ВЗБІРНА:

"В небе было десять российских бомбардировщиков.

Воздушные силы ВСУ сбили один.

Воздушным силам ВСУ требуются F-16, чтобы их сбить.

В небе было девять российских бомбардировщиков.

Воздушные силы ВСУ сбили один.

Воздушным силам ВСУ требуются F-16, чтобы их сбить.

В небе нет российских бомбардировщиков.

Потому что Воздушные силы ВСУ сбили один.

Воздушным силам ВСУ нужны F-16, чтобы их сбивать.

Услышать песню можно будет завтра, 26 марта, во время матча Англия – Украина. Стартовый свисток на Уэмбли прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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