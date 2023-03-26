Украинские болельщики во время поединка на Уэмбли планируют обратить внимание на необходимость защиты неба от преступных действий России.

В воскресенье, 26 марта 2023 года, на стадионе Уэмбли в Лондоне сборная Англии примет Украину в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. В ходе футбольного матча состоится акция в поддержку Украины и ее Вооруженных Сил. Акция называется GiveUsWingsForFreedom.

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На украинских трибунах болельщики планируют развернуть большой баннер с изображением Короля Британии Чарльза ІІІ, который держит в руке бумажный сине-желтый самолетик. Специальными движениями болельщики сделают изображение Короля подвижным и привлекающим внимание всех присутствующих на стадионе, а также телезрителей и журналистов.

Кроме того, украи ские футбольные фанаты планируют начать петь хорошо известную британским футбольным болельщикам песню "10 German Bombers" о 10 бомбардировщиках нацистской Германии, которые сбили воздушные силы Британии во время Второй мировой войны, но переработанную под нынешние украинские реалии, в которых украинским воздушным силам нужно каждый день сбивать российские самолеты, чтобы защитить свою Родину.

Участники акции рассчитывают на то, что английские болельщики подхватят песню так, чтобы стадион Уэмбли звучал одним голосом. Одновременно с пением планируется, что болельщики из всех секторов запустят в небо бумажные сине-желтые самолетики, сделанные из открыток, которые они получат перед матчем.

Цель акции – поблагодарить Британию за уже оказанную помощь и призвать британское правительство ускорить предоставление Украине военных самолетов.

Мероприятиями на футбольном стадионе в Лондоне украинские болельщики также хотят присоединиться к мировому флешмобу # WingWingDecision, который был начат в социальных сетях независимым волонтерским медиа War Against War.

В проведении акции украинским и английским футбольным болельщикам будет помогать волонтерская организация Support Ukraine / LondonEuromaidan. Авторами идеи являются известный украинский художник Андрей Ермоленко и общественная организация Communities Army o f Ukraine .

#norussianbombersintheair

#WingWingDecision

#jetsforukraine.

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