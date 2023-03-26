Англия – Украина: фанаты устроят акцию в поддержку ВСУ – Король Чарльз, истребители и упоминание о Второй мировой
Украинские болельщики во время поединка на Уэмбли планируют обратить внимание на необходимость защиты неба от преступных действий России.
В воскресенье, 26 марта 2023 года, на стадионе Уэмбли в Лондоне сборная Англии примет Украину в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. В ходе футбольного матча состоится акция в поддержку Украины и ее Вооруженных Сил. Акция называется GiveUsWingsForFreedom.
Англия – Украина: где смотреть матч отбора Евро-2024
На украинских трибунах болельщики планируют
Кроме того, украи
Участники акции рассчитывают на то, что английские болельщики
Цель акции – поблагодарить Британию за уже оказанную помощь и призвать британское правительство ускорить предоставление Украине военных самолетов.
Мероприятиями на футбольном стадионе в Лондоне украинские болельщики также хотят присоединиться к мировому флешмобу #
В проведении акции украинским и английским футбольным
#norussianbombersintheair
#WingWingDecision
#jetsforukraine.
Англия – Украина: анонс матча отбора на Евро-2024