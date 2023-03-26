Сборная Украины выйдет на поле стадиона Уэмбли уже в привычной желтой экипировке, сообщает официальный сайт УАФ.

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Голкипер "сине-желтых" сыграет в зеленой форме. Англия также не будет изменять традициям - полевые игроки будут в белом цвете, а вратарь "трех львов" сыграет в голубой экипировке.

Заметим, что матч Англия – Украина начнется уже в 19:00 на стадионе Уэмбли в Лондоне. Англичане стартовали с победы над Италией в группе C, тогда как для "сине-желтых" эта игра станет первой на групповой стадии отбора.

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