Евгений Коноплянка с большим оптимизмом ждет своего первого за 2,5 года матча в сборной Украины.

Хавбек Краковии в аэропорту успел коротенько пообщаться с пресс-атташе национальной команды Александром Глывинским.

– Как чувствуешь себя снова в сборной?

– Когда тебя вижу, то очень хорошо.

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– Что передадим нашим болельщикам?

– Ждать только победы, потому что другого выхода у нас нет.

– Может быть "полузмея", если что?

– Да, будем ждать ее.

33-летний хавбек Краковии провел за сборную Украины 86 матчей и забил 21 мяч (третий бомбардир в истории). В последний раз Коноплянка получал вызов в лагерь "сине-желтых" в марте 2021-го, а на поле выходил вообще в сентябре 2020-го. Матч отбора Евро-2024 Англия – Украина состоится 26 марта на Уэмбли.

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