Полузащитник Марселя и сборной Украины Руслан Малиновский настраивается на дуэль против Англии во 2-м туре отбора к Евро-2024.

"Сине-желтые" вчера, 25 марта, посетили Уэмбли. Именно этот легендарный стадион будет принимать дуэль с "Тремя львами".

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Состоянием газона остался доволен Руслан Малиновский. При входе в подтрибунное помещение хавбек Марселя был очень лаконичным. "Поле супер", – сказал он.

Сборные Англии и Украины проверят правдивость слов Руслана сегодня. Главный арбитр даст стартовый свисток в 19:00.