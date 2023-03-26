Англия – Украина: Малиновский одним словом описал газон на Уэмбли
26 марта 2023 - Читати українською
Полузащитник Марселя и сборной Украины Руслан Малиновский настраивается на дуэль против Англии во 2-м туре отбора к Евро-2024.
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"Сине-желтые" вчера, 25 марта, посетили Уэмбли. Именно этот легендарный стадион будет принимать дуэль с "Тремя львами".
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Состоянием газона остался доволен Руслан Малиновский. При входе в подтрибунное помещение хавбек Марселя был очень лаконичным. "Поле супер", – сказал он.
Сборные Англии и Украины проверят правдивость слов Руслана сегодня. Главный арбитр даст стартовый свисток в 19:00.
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