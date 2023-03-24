"Конечно, хочется зарекомендовать себя как можно лучше в этом отборе. Мы готовимся к очень важной игре, в которой будем играть против соперника очень высокого уровня, и должны выступить на максимуме, показать свой лучший футбол.

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Мы должны очень уверенно сыграть на первых минутах, потому что первые минуты в психологическом плане очень важны. Не пропустить, если забить – еще лучше, но не пропустить. В психологическом плане мы должны быть готовы и к Уэмбли, и к болельщикам, и к команде.

Поможет ли нам игра англичан против Италии в плане их истощения? Нет, сейчас там все футболисты высокого уровня, это будет только плюс для нас, что будет больше информации перед игрой, сможем посмотреть и проанализировать матч с Италией", – сказал Малиновский в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, поединок отбора на Евро-2024 против Англии сборная Украины проведет в воскресенье, 26 марта. Начало встречи в 19:00.

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