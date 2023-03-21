21 марта состоялась первая тренировка "сине-желтых" в Лондоне. В нем приняли участие все вызванные игроки, за исключением Ильи Забарного, сообщает сайт УАФ.

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Защитник прибыл в лагерь сборной, пообщался с Русланом Ротанем и медицинским штабом. С Ильей, который уже 8 неделю лечит комбинированную травму связок голеностопа, прибыли медики Борнмута. У него есть положительная динамика обновления, но это не позволяет ему сыграть на высоком уровне.

Учитывая риск получения повторного повреждения, врачи английской команды и сборной Украины приняли решение дать Илье полноценно завершить процесс реабилитации. Поэтому Забарный покинул лагерь "сине-желтых".

Вызывает тревогу состояние Андрея Ярмоленко. Капитан сборной Украины тоже восстанавливается от травмы, врачи внимательно следят за ним. Решение по его участию в игре с Англией будет принято позже. В то же время врач спортивной медицины Дмитрий Бабелюк в Telegram прогнозирует, что ни Забарный, ни Ярмоленко сборной на Уэмбли не помогут. Поединок состоится 26 марта в 19.00.

К слову, во время тренировки игроки были разделены на группы. Выступавшие на выходных (Зинченко, Малиновский, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко и Судаков) сыграли в теннисбол. Остальные отрабатывали тактические задачи, поставленные тренерским штабом.

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