Сборные Англии и Украины узнали имя арбитра, который рассудит матч квалификации к Евро-2024.

Нидерландский арбитр Сердар Гёзюбююк получил назначение на матч отбора к Евро-2024, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Помогать ему на линиях будут Эрвин Зейнтра и Йохан Бальдер, четвертый судья –Рихард Вильгельмус Мартенс, все из Нидерландов. Добавим, что Гезюбююк работал на одном поединке сборной Украины, в котором "сине-желтые" победили Уэльс (1:0) в 2016 году.

Поединок с "Тремя львами" состоится 26 марта на Уэмбли. Сегодня же "сине-желтые" проведут спарринг с Брентфордом за закрытыми дверями.

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