– Чего не хватило для достижения положительного результата?

– Считаю, что не дотерпели до конца первого тайма. Когда за 3 минуты пропускаешь 2 гола в раздевалку, то задача становится очень сложной. Мы понимали, против кого играем. Мастерство сборной Англии на очень высоком уровне, но и мы заслуживали большего. У нас тоже очень хорошая команда, нужно время. Вы еще увидите, что эта сборная Украины способна на гораздо большее.

– Как тяжело было подготовиться к этому поединку? Вы не играли официальных матчей с сентября, не можете быть дома. Чувствовали ли вы поддержку фанатов, которым подарили много билетов на Уэмбли?

– Да, первый матч после такой паузы действительно сложно дается. Сейчас мы немного омолаживаемся. Считаю, что в будущем мы найдем баланс, и у нас будет очень хорошая команда. Игра против Англии показала, что будущее есть. Конечно, нам было очень приятно видеть такую армию болельщиков, которая нас поддерживала. Хотим поблагодарить и фанатов сборной Англии. Уэмбли – это невероятная атмосфера, словами не передать. О таком можно только мечтать. Такой матч даст толчок нашей команде к достижению высот.

Англия – Украина – 2:0 – видео голов и обзор матча

– Какова была идея перевода Зинченко на правый фланг защиты во втором тайме?

– На том фланге мы теряли слишком много мячей, поэтому я хотел добавить больше контроля. Также освежить центр поля и попытаться переломить ход встречи, активнее играть впереди. К сожалению, в атаке не удалось играть агрессивно. Иногда мы демонстрировали неплохой контроль, но не хватало терпения, чтобы доводить игру до остроты впереди.

– Ваш отбор складывается при очень непростых обстоятельствах. Как вы думаете, насколько удачно у вас получится выступить?

– Действительно тяжело, мы 24 часа собираемся на матч, обустраиваем лагерь. Но исходим из того, что имеем. Война, мы все должны понимать и благодарить наших воинов, которые позволяют играть такие матчи. Мы должны привыкнуть к этому и просто ждать, когда война в нашей стране наконец-то завершится.

– Почему Цыганков вышел только на замену? Не опоздали ли вы с заменами, например, с Яремчуком?

– Понимаете, можно много говорить и оправдываться, когда уже есть результат. Но перед игрой у нас был свой план. Понимали, что первые минуты будут очень тяжелыми – прессинг Англии, очень мало пространства и времени. Надо было выдержать это давление. Цыганков действительно в хорошей форме сейчас. Мы рассчитывали, что он выйдет после перерыва и создаст результат своими действиями. К сожалению, планы и реальность не всегда сходятся. Я принял такое решение, хотя могу согласиться с критикой. Я держал Яремчука, потому что он хорошо работал на оборону, – резюмировал Ротань на послематчевой пресс-конференции.

Англия спокойно обыграла Украину – безумные эксперименты Ротаня, легкие пропущенные голы, безнадежный старт отбора Евро-2024