– Какую информацию дал матч с Брентфордом и почему он был настолько закрыт?

– Понимаете, если бы все желающие попасть на этот матч попали на него, был бы полный стадион. Проблема с организацией была не только для нас, но и для Брентфорда. Этот матч был для нас важен в плане того, что мы давно не собирались. У сборной было мало тренировок, поэтому такие матчи позволяют нам наиграть связи, лучше почувствовать их, наладить взаимодействие между звеньями.

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– Анализировали ли матч с Англией, который был на Евро? Может, даже с Шевченко говорили? И определились ли, кто закроет проблемные позиции?

– Относительно состава – нет смысла сейчас об этом говорить. Если Зинченко Сака еще даже не передал состав Англии... У нас есть в голове состав, завтра его увидите перед игрой. Я видел матч Евро-2020 (4:0 в четвертьфинале в пользу Англии – прим. "Футбол 24"), много раз его пересматривали.

Выводы будем делать, в частности, по стандартам. Знаем, какая будет атмосфера, мы знаем команду Англии. Я уже говорил, что она входит в топ-5 сборных мира. Очень добротная команда, но мы мечтаем в таких матчах играть, получаем удовольствие. В этой прекрасной стране, на прекрасном стадионе, против прекрасной команды мы готовы показать замечательную игру и сразимся за результат, который устроит Украину.

– Вы сейчас исполняете обязанности главного тренера сборной, также вы главный тренер Александрии и сборной U-21. Как вам удается? И помогла ли вам победа молодежной сборной ?

– Действительно, сейчас U-21 добавляет уверенности, это хороший знак. Что касается моего поста... Завтра матч национальной сборной с Англией, я сосредоточен на этой игре. Послезавтра утром я уеду в Италию на матч молодежной сборной.

Сейчас моя страна в такой ситуации, из которой нужно выйти. Я не смог отказать, когда меня пригласили исполнять обязанности главного тренера на эту игру. Это было бы непатриотически с моей стороны. Я был бы расстрелян (смеется – прим. "Футбол 24"). Сейчас вся наша концентрация на матче с Англией, – подытожил Руслан Ротань.

Матч Англия – Украина стартует в воскресенье, 26 марта, в 19:00. Для "сине-желтых" это стартовый поединок в квалификации, а вот у Англии уже есть три очка. В первом туре группы С подопечные Гарета Саутгейта на выезде одержали победу над Италией.

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