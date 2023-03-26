Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань выбрал игроков, которые смогут сыграть в поединке против Англии.

Наставник "сине-желтых" рассчитывает на 23 футболистов в игре против Англии, сообщает официальный сайт УАФ. Игру пропустят Денис Попов и Андрей Ярмоленко.

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Голкиперы: Лунин, Трубин, Никита Шевченко.

Защитники: Соболь, Сваток, Мирошниченко, Миколенко, Караваев, Матвиенко.

Полузащитники: Сарапий, Сидорчук, Степаненко, Мудрик, Малиновский, Коноплянка, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Бондаренко, Пихалёнок, Судаков.

Нападающие: Яремчук, Довбик.

Добавим, что игра против Англии стартует уже в 19:00 по киевскому времени. Матч станет первым для Украины в отборе на Евро-2024. За выход из группы также борются Италия, Северная Македония и Мальта.

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