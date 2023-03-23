"Мы не выигрывали в Италии с 1961 года, поэтому это еще одна часть истории, которую мы пытаемся сломать. Это большой вызов для команды, потому что они уничтожили так много этих барьеров в прошлом.

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Я знаю, что итальянцы не прошли квалификацию на чемпионат мира, но у них все еще есть несколько выдающихся игроков, и у них также будет высокая мотивация. Это будет невероятная игра. Мы должны иметь скромность, чтобы упорно работать, чтобы снова пройти квалификацию, и это отличная возможность для нас, чтобы начать наше приключение.

Останусь ли я во главе сборной? Это зависит от того, выиграем ли мы большой турнир. Будем надеяться, что у нас будет возможность принять это решение после Евро-2024", – рассказал тренер на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Англии сыграет против Италии в рамках отбора к Евро-2024 в четверг, 23 марта. А уже в воскресенье, 26 марта, подопечные Саутгейта встретятся со сборной Украины. Отметим, что контракт наставника англичан истекает в 2024 году.

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